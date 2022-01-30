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Трамп призвал понаблюдать за тем, что будет происходить с Тайванем и Китаем после Игр

Политика
Трамп призвал понаблюдать за тем, что будет происходить с Тайванем и Китаем после Игр
Global Look Press  /  Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Вашингтон, 30 января. Следует понаблюдать за тем, что будет происходить с Тайванем и Китаем после зимних Олимпийских игр в Пекине. К такому выводу пришел бывший президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, на данный момент на посту президента Соединенных Штатов находится человек — «в высшей степени» некомпетентный. Он подчеркнул, что американские лидеры являются насмешкой. Происходящее сейчас на мировой арене было бы немыслимым, если бы выборы в США не были подвергнуты фальсификации, отметил экс-глава государства.

«Это даже не обсуждалось мной с президентом Си (Цзиньпином. — Прим. ФАН.). И посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем», — высказал свое мнение Трамп.

Ранее Трамп заявил, что его администрация обошла бы все трудности по внешней политике. Речь идет о проблемах, которые пытается разрешить действующий американский лидер Джо Байден.

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трамп байден пекин
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