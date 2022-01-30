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Спрос на российские товары вырос в Ирландии в связи с ситуацией на Украине

Экономика
Спрос на российские товары вырос в Ирландии в связи с ситуацией на Украине
wikipedia.org  /  Robzle/Общественное достояние

Москва, 30 января. Ирландские фирмы в ожидании возможной эскалации ситуации на Украине начали делать запасы российских товаров, сообщил телеканал RTE. В прошлом месяце спрос на продукцию из России вырос на 500%.

Управляющий директор компании Petrel Resources Дэвид Хорган обратил внимание, что нефтяные цены начали расти на фоне выхода новостей об Украине. По его словам, нефть за последние недели подорожала на 20%, и вскоре повышение котировок сырья отразится на стоимости бензина. Кроме того, сверхвысокие цены наблюдаются и на рынке газа, указал эксперт. Он убежден, что вслед за ценами на топливо обязательно подорожают другие категории товаров, включая продовольствие.

«Наш импорт из России в прошлом месяце вырос на 500%, очевидно, что в преддверии санкционной блокады импорта люди беспокоятся о доставке обычной для них продукции из России, поэтому есть некоторая спешка», — рассказал Хорган.

Другие эксперты, опрошенные телеканалом, также отмечают царящую на рынках неопределенность. В то же время они считают, что вероятность вооруженного конфликта между Россией и Украиной незначительная и поводов для паники не видят.

«Я думаю, что в этом, очевидно, есть нервозность, но нет никакой реальной паники», — подчеркнул эксперт по фондовому рынку компании Davy Эйдан Доннелли.

Аналитики Vortexa ранее предупредили, что Европа может столкнуться с серьезными проблемами, если введет санкции против нефтегазового сектора РФ. Они полагают, что странам ЕС будет крайне тяжело найти альтернативу российским энергоресурсам в случае прекращения поставок.

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украина ирландия Россия и Европа международная торговля
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