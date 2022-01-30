В Петербурге началась добровольная вакцинация несовершеннолетних

59 пунктов для вакцинации подростков от коронавируса открылись в Северной столице. Уже в первую половину дня прививку успели поставить 72 несовершеннолетних петербуржца.

Кабинеты добровольной вакцинации открылись для граждан в возрасте от 12 до 17 лет. Любой несовершеннолетний теперь может получить прививку вакциной «Спутник М». За детей младше 15 лет документы заполняют родители или законные представители, а те, кто старше, могут подавать заявление самостоятельно. Одними из первых прививаться своих детей привел отец семьи Шальковых Антон. Мужчина рассказал, что они с женой уже поставили себе укол и теперь привели свое младшее поколение.

«У дочки сейчас на больничном полкласса, у младшего — половина детского садика. Половина группы в детском саду не ходит, потому что все болеют. Мы понимаем, что нужна защита. Современный цивилизованный метод защиты — вакцина. Мы с детства все вакцинировались, с детских садов», — считает глава семейства.

Дочка Антона Ксения считает, что, делая прививку, она не только защищает себя от опасной инфекции, но и заботится о здоровье окружающих.

«Прививка делалась для моей безопасности, для защиты моей. И я несу ответственность за здоровье других людей», — поделилась своим мнением Ксения Шалькова.

Врач поликлиники Елена Щербакова отметила, что в первую очередь они ожидают подростков с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но вакцинация открыта для любых желающих.