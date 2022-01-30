«Этот день в истории». Что произошло 30 января, праздники, факты, люди

Чтобы не забывать о важных праздниках и памятных датах, следите за новыми эпизодами передачи «Этот день в истории».

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Рабочая версия спасательной шлюпки появилась еще в конце XVIII века. Идея ее создания пришла после трагичного инцидента в 1789 году. Тогда экипаж корабля, попавшего на мель в бурю, не удалось спасти из-за отсутствия специальных плавсредств.

30 января родился известный советский режиссер, актер и сценарист Леонид Гайдай. Он подарил миру такие культовые ленты как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», а также картины про приключения Шурика.

О том, какая катастрофа потрясла весь Советский Союз в 1934 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».