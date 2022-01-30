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Лента
30 января 12:49
12:46
Политика
Американист Дробницкий предрек Байдену большие проблемы после скандала с Зеленским
12:46
Общество
Леонид Куравлев провел последние дни в хосписе без сознания
12:46
Общество
Ученые из Университета Тафтса и Гарварда помогли лягушке отрастить потерянную ногу
12:44
Происшествия
Аноним «заминировал» восемь торговых центров в подмосковном Клину
12:37
Экономика
Напряженность в отношениях РФ и Украины угрожает мировому рынку зерна
12:37
Спорт
Глава Bellator Кокер отказал Федору Емельяненко в титульном поединке
12:34
Армия
Британия готова перебросить дополнительные войска в Эстонию из-за ситуации на Украине
12:34
Общество
Показатель смертности от COVID-19 в Петербурге продолжает расти
12:33
Общество
Актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой
12:29
Общество
«Ладу Гранту» с «модным» госномером продают в Дагестане за 3,2 млн рублей
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«Этот день в истории». Что произошло 30 января, праздники, факты, люди

Видео

Чтобы не забывать о важных праздниках и памятных датах, следите за новыми эпизодами передачи «Этот день в истории».

Досмотрите наш выпуск, а после этого сразу выключайте компьютер и откладывайте подальше телефон. Во всем мире проходит День без Интернета. Присоединитесь к тысячам празднующих и проведите день на природе или в компании близких людей.

Рабочая версия спасательной шлюпки появилась еще в конце XVIII века. Идея ее создания пришла после трагичного инцидента в 1789 году. Тогда экипаж корабля, попавшего на мель в бурю, не удалось спасти из-за отсутствия специальных плавсредств.

30 января родился известный советский режиссер, актер и сценарист Леонид Гайдай. Он подарил миру такие культовые ленты как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», а также картины про приключения Шурика.

О том, какая катастрофа потрясла весь Советский Союз в 1934 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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