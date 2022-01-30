Том Брэди — старший назвал догадкой новость о завершении карьеры сына в NFL

Тампа, 30 января. Том Брэди — старший, отец квотербека клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, заявил, что его сын в настоящее время не принял финального решения касательно завершения игровой карьеры.

Об уходе семикратного чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL) из спорта ранее сообщил ESPN. Согласно сведениям источника, на это решение повлияло несколько факторов, включая родственников и здоровье.

Prt Scr twitter.com / @MikeGiardi

«Эта история — только догадка. Томми еще не принял окончательного решения. И все, кто говорит обратное, неправы», — приводит слова Брэди-старшего журналист Майк Джиарди в своем Twitter-аккаунте.

Агент Брэди Дон Йи в общении с прессой не стал опровергать информацию о завершении карьеры, но указал на то, что 44-летний квотербек — единственный человек, который может ответить на все вопросы.

В межсезонье 2020 года «Бакс» приобрели Тома Брэди и Роба Гронковски, сильно улучшив нападение. В результате клуб из Тампы занял первое место впервые с 2007 года после победы 47-7 над «Детройт Лайонс» на 16-й неделе. В феврале 2021 года «пираты» победили в финальном матче «Канзас-Сити Чифс» (31:9) и выиграл второй в своей истории Супербоул.