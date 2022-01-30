Подразделения ЮВО провели ночные бои на танках Т-72Б3 в ходе учений в Адыгее

Ростов-на-Дону, 30 января. Танковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) провели ночные бои на современных тяжелых боевых машинах Т-72Б3 в рамках занятий по оперативной и боевой подготовке в Адыгее.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что в маневрах на полигоне Майкопский были задействованы танковые экипажи 49-й общевойсковой армии ЮВО. Танкисты продемонстрировали навыки ведения боевых действий, применяя метод «дуэлей», когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении, скрытно меняя огневые позиции.

Кроме того, во время поединков танкисты совершенствовали навыки маневрирования в реальной боевой обстановке. Тренировка также включала в себя стрельбы по неподвижным и движущимся целям из орудий Т-72Б3.

Ранее сообщалось, что масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота РФ. В них были задействованы более тысячи военнослужащих и около 100 единиц техники.