Архитектор из Испании придумал прячущийся от плохой погоды дом

Находчивый европейский архитектор решил совместить два удобства в своем новом проекте — красивый вид и идеальные погодные условия. Для этого пришлось сделать дом под землей.

Микель Субирас соорудил технологичное здание на склоне холма. Его фишкой стало полное погружение под землю и потом появление на поверхности. Необычный механизм работает за счет гидравлического подъемника.

«Архитектура этого здания предоставляет возможность немного адаптироваться к погоде. В неблагоприятных климатических условиях мы можем спрятаться, подобно животным. Они прячутся или выходят из своих убежищ в зависимости от того, что происходит снаружи», — рассказывает архитектор.

Площадь объекта превышает 40 квадратных метров. В нем есть полноценная кухня, туалет, гостиная и кабинет.

Процесс «вырастания» дома из земли занимает всего шесть минут. По словам создателя, поднимающая конструкция достаточно надежная.