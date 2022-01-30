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Архитектор из Испании придумал прячущийся от плохой погоды дом

Видео

Находчивый европейский архитектор решил совместить два удобства в своем новом проекте — красивый вид и идеальные погодные условия. Для этого пришлось сделать дом под землей.

Микель Субирас соорудил технологичное здание на склоне холма. Его фишкой стало полное погружение под землю и потом появление на поверхности. Необычный механизм работает за счет гидравлического подъемника.

«Архитектура этого здания предоставляет возможность немного адаптироваться к погоде. В неблагоприятных климатических условиях мы можем спрятаться, подобно животным. Они прячутся или выходят из своих убежищ в зависимости от того, что происходит снаружи», — рассказывает архитектор.

Площадь объекта превышает 40 квадратных метров. В нем есть полноценная кухня, туалет, гостиная и кабинет.

Процесс «вырастания» дома из земли занимает всего шесть минут. По словам создателя, поднимающая конструкция достаточно надежная.

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испания дом архитектор
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