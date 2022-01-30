Аналитик Тузов рассказал о преимуществах инвестиций в российские еврооблигации

Москва, 30 января. Доходность отечественных еврооблигаций может быть в несколько раз выше, чем у вкладов в валюте, отметил в комментарии РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов. Его слова приводит «Прайм».

Вместо того, чтобы размещать денежные средства на вкладах, можно попробовать приобрести российские облигации в евро. Доходность таких бумаг может быть выше в 2-4 раза, чем у депозитов, рассказывает собеседник издания.

«На фоне переговоров РФ, США и НАТО доходности еврооблигаций повысились. И сейчас можно найти еврооблигацию (например-RUSSIA-28) с доходностью к погашению 4,2%. Что важно, торговый результат по суверенным выпускам не переоценивается на изменения валютного курса. То есть, вместо вложения в валютные депозиты российских банков под 0,5-1,5%, можно вложиться в ликвидный долг Российской Федерации, с доходностью в 2-4 раза больше», — отмечает Тузов.

Специалист констатирует, что из-за некоторого ослабления рубля на бирже, спрос на доллары и евро увеличивается, особенно если речь идет об активах, в которых можно хранить сбережения. Тузов также указывает, что покупку акций нельзя представить аналогом вкладов, потому что стоимость ценных бумаг регулярно подвергается корректировкам. Поэтому аналитик рекомендует присмотреться к российским еврооблигациям.

Тузов подчеркивает, что еврооблигации доступны на Мосбирже. Инвестор может приобрести лоты от 1000 долларов. Если же у него имеется капитал в размере 100 тыс. долларов, то игрок получает доступ к внебиржевому рынку бондов. Среди таких бумаг эксперт выделяет корпоративные еврооблигации ПИК (PIK-26, погашение в 2026 году, доходность — 5,88%), а также ГТЛК (GTLK-25, погашение в 2025 году, доходность — 4,53%).

Большинство жителей России убеждены, что инвестиции на бирже являются рискованным предприятием, поэтому граждане зачастую хранят деньги только при помощи знакомых финансовых инструментов.