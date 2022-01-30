Инспекторы ГИБДД с 1 марта начнут штрафовать за езду без диагностической карты

Москва, 30 января. Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2022 года начнут штрафовать водителей за езду без диагностической карты, однако наказание грозит только тем, для кого прохождение техосмотра остается обязательным.

Размер штрафа составит 2000 рублей. Инспекторы также имеют право осмотреть автомобиль, даже если техосмотр для него не обязателен. В случае обнаружения неисправности сотрудник ГИБДД может направить машину на техосмотр, который водитель будет обязан пройти в указанные сроки. Как уточнили в ГИБДД, наличие действующей диагностической карты освободит владельцев автомобилей от проверки технического состояния машины инспектором.

Процедура техосмотра стала добровольной в России для граждан, использующих машину в личных целях. При этом техосмотр остался обязательным для такси, автобусов, грузовиков и другого транспорта, используемого в коммерческих или служебных целях. Диагностическую карту также необходимо оформлять при постановке автомобиля на учет или при смене владельца, если возраст машины превышает четыре года. Одновременно с этим техосмотр остается обязательным при внесении каких-либо изменений в конструкцию транспортного средства.