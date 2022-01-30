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Крейсер «Петр Великий» отразил воздушную атаку «противника» на базу Северного флота

Армия
Крейсер «Петр Великий» отразил воздушную атаку «противника» на базу Северного флота
wikipedia.org  /  Суминов Олег / CC BY-SA 4.0

Североморск, 30 января. Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» провел учения по противовоздушной обороне главной базы Северного флота РФ.

Отмечается, что в ходе маневров были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля. Кроме того, проверялся уровень профессиональной подготовки расчетов ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей крейсера.

Моряки отразили атаку условного противника. Задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей экипаж крейсера решал с помощью программ моделирования обстановки на приборах управления радиотехническим и зенитно-ракетным вооружением.

Ранее сообщалось, что расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота ВМФ РФ провели тренировку по поражению отряда кораблей «противника». Военнослужащие осуществили электронные пуски ракет.

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