Крейсер «Петр Великий» отразил воздушную атаку «противника» на базу Северного флота

Североморск, 30 января. Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» провел учения по противовоздушной обороне главной базы Северного флота РФ.

Отмечается, что в ходе маневров были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля. Кроме того, проверялся уровень профессиональной подготовки расчетов ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей крейсера.

Моряки отразили атаку условного противника. Задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей экипаж крейсера решал с помощью программ моделирования обстановки на приборах управления радиотехническим и зенитно-ракетным вооружением.

Ранее сообщалось, что расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота ВМФ РФ провели тренировку по поражению отряда кораблей «противника». Военнослужащие осуществили электронные пуски ракет.