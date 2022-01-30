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Минобороны Ирландии приветствовало решение России перенести район учений ВМФ

Армия
Минобороны Ирландии приветствовало решение России перенести район учений ВМФ
pixabay.com

Дублин, 30 января. Глава МИД и министерства обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал решение России перенести район предстоящих учений российского ВМФ за пределы исключительной экономической зоны республики.

Ранее российский посол в Ирландии Юрий Филатов сообщил, что Москва в ответ на просьбы Дублина приняла решение перенести район военно-морских учений, чтобы не мешать местным рыбакам.

«Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ», — заявил Ковени.

В России отмечали, что предстоящие маневры ВМФ в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для этой страны, ни для кого-то еще. Подчеркивалось, что военные учения в этом регионе проводятся ежегодно и не только российскими моряками, и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.

Ранее сообщалось, что делегация производителей рыбы планировала сорвать учения ВМФ РФ у побережья Ирландии. Помешала этому плану «очень позитивная» встреча с российским послом.

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