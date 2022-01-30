Врач Тяжельников порекомендовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый душ

Москва, 30 января. Горячую ванну при ОРВИ лучше заменить на теплый непродолжительный душ или обтирания. Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, если у больного повышена температура, то подойдут исключительно обтирания полотенцем, которое обмакнули в теплой воде. Крайне важно, чтобы температура в помещении была комфортной, необходимо избегать сквозняков, отметил Тяжельников.

Если самочувствие человека удовлетворительное, то можно и принять теплый душ, но только на пять-семь минут. Эксперт также добавил, что не рекомендуется переохлаждаться или перегреваться, пишет РИА Новости.

Врач отметил, что горячая вода может оказать дополнительную нагрузку на сердце и тем самым спровоцировать еще большее повышение температуры. Поэтому ванну, как и баню, необходимо отложить до полного выздоровления.