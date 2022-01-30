Трамп пообещал помиловать штурмовавших Капитолий после победы в президентской гонке

Конро, 30 января. Участники прошлогоднего штурма Капитолия будут помилованы, если экс-глава США Дональд Трамп примет участие в выборах президента в 2024 году и одержит в них победу. Соответствующее заявление сделал сам бывший хозяин Белого дома на митинге.

В субботу экс-глава американского государства выступал перед своими сторонниками в городе Конро (Техас). Несмотря на свои многочисленные заявления, Трамп вновь не раскрыл своих планов на 2024 год.

«Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо», — сказал бывший хозяин Белого дома.

Кроме прочего, Дональд Трамп также пообещал расследовать коррупцию нынешнего президента США Джозефа Байдена, когда его сторонники из Республиканской партии «отвоюют» власть в конгрессе. Он также назвал неудачными телефонные переговоры американского лидера и главы Украины Владимира Зеленского.