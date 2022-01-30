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Аналитик Калиниченко: из-за западной военной риторики расплачиваться придется украинцам

Политика
Аналитик Калиниченко: из-за западной военной риторики расплачиваться придется украинцам
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 января. Военная риторика, которая сейчас крутится вокруг Украины, приведет к страданиям граждан этого государства. Об этом заявил политический аналитик Алексей Калиниченко.

Западные СМИ и политики постоянно говорят, что Москва планирует напасть на Киев. При этом НАТО стягивает свою военную технику к Восточной Европе. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, чем это в итоге может обернуться.

«Я вижу какую-то постановочную вещь, и, к сожалению, оно может сыграть злую шутку с обывателем, а обыватель — это украинцы. Неважно, в какой цвет они покрашены. Беда в том, что расплачиваться придется, может быть территориями, может быть этой вожделенной мечтой о "незалежности", о государственности, а кому-то и жизнями придется расплачиваться», — отметил Калиниченко.

Аналитик Калиниченко: из-за западной военной риторики расплачиваться придется украинцам
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Он добавил, что на территории стран, элиты которых не обеспечили независимость, и решают глобальные проблемы. Сегодня вся геополитика решается, фактически на поле Украины.

Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал, что власти США вынашивают план по противодействию России на территории Украины, который позволит рассорить Москву со странами Европы. По его мнению, Белый дом заинтересован в украинском кризисе, ведь он может навредить отношениям ЕС и РФ.

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украина запад калиниченко вторжение
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