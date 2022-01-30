Омбудсмен Львова-Белова поддержала компенсации для погашения долгов сирот по ЖКХ

Москва, 30 января. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что компенсации детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ защитят их от тяжелого долгового бремени.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил изучить возможность компенсировать долги по ЖКХ сиротам. По словам омбудсмена, родители после лишения или ограничения родительских прав продолжают вести асоциальный образ жизни, вследствие чего у них образуются долги по счетам за коммунальные услуги, которые могут перейти к детям. Такая инициатива должна помочь сиротам избежать долговой ямы.

«Нам поступают обращения в интересах детей, оказавшихся в таких ситуациях, с просьбой оказать содействие в списании долгов, поскольку по факту они образовались не по их вине, и они не должны нести за них ответственность... При этом стоит помнить, что у социальных служб в первую очередь стоит задача помочь семьям выйти из кризиса и по возможности вернуть ребенка в родной дом, не доводя до таких обстоятельств», — отметила Львова-Белова.

Ранее омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о создании в стране сети центров по работе с подростками «группы риска». Она также подчеркнула, что работа в этом направлении должна осуществляться еще и на законодательном уровне.