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Трамп назвал причиной украинского кризиса надежды Европы на помощь США

  /   Обновлено: 30 января 2022 09:36
Политика
Трамп назвал причиной украинского кризиса надежды Европы на помощь США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 30 января. Причиной украинского кризиса являются надежды Европы на безоговорочную и бесплатную поддержку США. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Конро в Техасе.

Он отметил, что во времена своего президентства он требовал от союзников по НАТО платить за защиту своих границ. Однако, по его словам, вступление на пост главы государства Джозефа Байдена стало сигналом для стран Европы о возможности «пользоваться Соединенными Штатами», как в «старые дни». Трамп считает, что это стало одним из факторов украинского кризиса.

«Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — добавил политик.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал политику нынешнего президента США Джозефа Байдена. Он назвал ее «фиглярством высшей пробы».

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