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Финансист Макаров допустил укрепление рубля до 74-76 за доллар

  /   Обновлено: 30 января 2022 08:35
Экономика
Финансист Макаров допустил укрепление рубля до 74-76 за доллар
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 января. Укрепление курса рубля возможно в случае спада напряженности в геополитической обстановке и повышения ключевой ставки Центробанком, заявил финансист Сергей Макаров.

Заявления о новых санкциях Запада и напряженность на геополитической арене «добавили огня» на валютном рынке, отметил замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital. Рынок в какой-то момент стал «излишне эмоционален», что привело к ослаблению российской валюты, поделился с агентством «Прайм» Макаров.

Укрепление курса рубля до 74-76 за доллар возможно в случае ослабления геополитической обстановки и повышения ключевой ставки Центробанком в феврале, считает финансист.

«В феврале верится, что напряженность спадет, дипломатия победит, эмоции уйдут и Центральный банк поднимет ключевую ставку, это может позитивно повлиять на российский рубль и даст "топлива" для укрепления до 76-74 рублей за доллар», — подчеркнул эксперт.

Ранее управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский допустил, что курс доллара может снизиться до 70 рублей в случае деэскалации в отношениях России и Запада. При нормализации отношений между РФ и западными странами можно ожидать масштабный приток валюты в страну по текущему счету на фоне высоких цен на сырье, отметил специалист.

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