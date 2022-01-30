Политолог Гаспарян: США пытаются исправить свой имидж

Москва, 30 января. США попросили Россию не раскрывать детали ответа на требования по гарантиям безопасности потому, что пытаются исправить свой имидж. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что Белый дом в нынешнем противостоянии с Москвой пытается сохранить лицо. Его репутация сильно пошатнулась после вывода американских войск из Афганистана.

«Им надо исправлять имидж. Вы на протяжении многих лет гордились тем, что вы там самые великие, самые непобедимые, самые крутые. А потом вы дали по тапкам из Афгана, побросав там оружие, побросав там местных всех деятелей, сбросив людей с шасси самолета. Вы просто сбежали. Соответственно, репутацию надо каким-то образом поправлять», — подчеркнул Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что рано или поздно содержимое ответа США все равно станет известно. Для этого достаточно будет следить за ближайшими событиями. К тому же, в истории было немало случаев, когда дипломатические документы оставались засекреченными, а многие детали переговоров и вовсе передавались через зашифрованные каналы связи.

Ранее израильский государственный деятель Яков Кедми заявил, что Запад впал в истерику из-за России, поскольку боится ее действий и не знает, чего ожидать. Политолог объяснил, почему США и Европа постоянно говорят об угрозе со стороны Москвы.