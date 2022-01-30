Трамп пригрозил Байдену коррупционным расследованием

Конро, 30 января. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал начать коррупционное расследование против нынешнего главы государства Джо Байдена. Он заявил об этом во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе.

По его словам, это произойдет, как только конгресс вернется под контроль республиканцев. Трамп также надеется, что члены Республиканской партии получат большинство в Палате представителей и Сенате США по итогам промежуточных выборов, которые пройдут 8 ноября текущего года.

«Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую. — Прим. ред.) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир», — сказал бывший президент.

Ранее Дональд Трамп выступил с критикой политики Джо Байдена. Он назвал действия нынешнего американского лидера «фиглярством высшей пробы».