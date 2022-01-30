Омбудсмен Львова-Белова одобрила инициативу о сборе идей по выплате пенсий бездомным

Москва, 30 января. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова высказалась в поддержку инициативы о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил разработать инициативу о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи. Львова-Белова отметила, что данное поручение является важным шагом в поддержке оказавшихся в сложной ситуации людей.

«К сожалению, в числе лиц, не имеющих определенного места жительства, оказываются и выпускники детских домов и интернатных учреждений, которые выросли, но не смогли устроить свою дальнейшую жизнь. Не все получают положенное им жилье, многие не подготовлены к самостоятельной жизни, покидают учебные заведения, которые им предоставляли регистрацию, и в итоге оказываются в положении бездомности или бродяжничества», — добавила она.

Ранее омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о создании в стране сети центров по работе с подростками «группы риска». Она также подчеркнула, что работа в этом направлении должна осуществляться еще и на законодательном уровне.