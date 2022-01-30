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Политолог Гаспарян: США в тайном ответе России предложили обмен

Политика
Политолог Гаспарян: США в тайном ответе России предложили обмен
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 января. США в своем скрытом ответе относительно гарантий безопасности предложили России совершить обмен. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Эксперт в интервью для «Украина.ру» подчеркнул, что Вашингтон попросил Москву не разглашать детали ответа, а потому уверенно утверждать что-либо не стоит. Он поделился своими мыслями относительно взаимодействия двух стран по вопросам безопасности.

«Вполне может быть, что там внутри будет предлагаться некий админ: "Если мы вам это, вы нам то, если вы то, мы вам вот это». Потому что это как раз суть международной политики", — отметил Гаспарян.

Политолог Гаспарян: США в тайном ответе России предложили обмен
instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что не стоило ожидать, что США согласятся на все требования России. Теперь начнется процесс длительных торгов, и здесь не спешит как сам Белый дом, так и Кремль. Однако Москва свою позицию твердо обозначила. В этом диалоге, с одной стороны, стоит Украина, а с другой — внутренняя американская политика в преддверии промежуточных выборов. По мнению эксперта, многие сенаторы и конгрессмены не хотят вновь видеть Россию на Кубе.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентная политика американского лидера Джо Байдена создает риск третьей мировой войны. Политик отметил слабое управление выводом войск из Афганистана.

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сша безопасность гаспарян
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