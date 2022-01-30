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Больше половины россиян откладывают ежемесячно менее 5 тысяч рублей

Экономика
Больше половины россиян откладывают ежемесячно менее 5 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 января. Лишь каждый четвертый россиянин делает накопления. Большинство из них откладывает менее 5 тысяч рублей.

Исследование проводилось аналитическим центром университета «Синергия» среди 5 тысяч россиян по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, а девять процентов — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только семь процентов опрошенных», — говорится в исследовании.

Чаще всего опрошенные откладывают на крупные покупки: недвижимость, автомобили, бытовую технику, путешествия, образования или подушку безопасности. Также часть россиян откладывает средства на «черный день».

Ранее россиянам объяснили нюансы инвестирования накоплений до 1 млн рублей. Начинающему инвестору стоит понять, чего он может ожидать от своих инвестиций — без этого дальнейшие шаги бессмысленны. После выбора стратегии появляется простор для творчества.

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