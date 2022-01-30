Пользователи Telegram возмущены новой партией оружия от США на Украине

Киев, 30 января. Новая партия боеприпасов весом в 81 тонну прибыла на Украину из США. Об этом заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время в страну прибудет еще один американский самолет. Украинцы выразили свое негодование в соцсетях.

«Ждем, когда склады по всей Украине взрываться начнут», — с сарказмом отреагировал Егор.

Пользователь Елена не понимает позицию украинских властей. Они говорят, что вторжения не будет, а потому паника не нужна. При этом самолеты с боеприпасами из США прибывают один за другим.

«Это вы себе типа гвозди в крышку гроба привозите и радуетесь при этом!» — добавил TDN.

Николай К. отметил, что население страны уже и так бежит куда подальше. Правительству, судя по всему, выгодно, чтобы государство загибалось даже без всяких войн.

«В Донбасс твари готовятся, чтобы им пусто было. Получат по харе очередной раз», — не выдержала Наталья.

Ранее стало известно, что Резников захотел провести переговоры с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу. Чиновник назвал условие, при выполнении которого встреча могла бы состояться.