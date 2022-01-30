Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 09:47
09:44
Экономика
Немецкая ассоциация технадзора выявила ненадежность Tesla Model S
09:44
Экономика
Аналитик Гойхман указал на риски роста доллара до 80 рублей
09:43
Шоу-бизнес
Группа Zdob si Zdub будет представлять Молдавию на Евровидении
09:39
Армия
ВМСУ применили комплекс «Нептун» для удара по «противнику» на учениях в Черном море
09:39
Происшествия
Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в бурятском селе
09:38
Политика
Трамп пообещал вышвырнуть Байдена из Белого дома в 2024 году
09:37
Общество
Врач Утяшева заявила, что все детские вакцины в России являются безопасными
09:36
Политика
Трамп призвал понаблюдать за тем, что будет происходить с Тайванем и Китаем после Игр
09:36
Общество
Врач Кузенкова назвала легкие главной мишенью при коронавирусе
09:36
Экономика
Спрос на российские товары вырос в Ирландии в связи с ситуацией на Украине
Все новости

Пользователи Telegram возмущены новой партией оружия от США на Украине

Политика
Пользователи Telegram возмущены новой партией оружия от США на Украине
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 30 января. Новая партия боеприпасов весом в 81 тонну прибыла на Украину из США. Об этом заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время в страну прибудет еще один американский самолет. Украинцы выразили свое негодование в соцсетях.

«Ждем, когда склады по всей Украине взрываться начнут», — с сарказмом отреагировал Егор.

Пользователь Елена не понимает позицию украинских властей. Они говорят, что вторжения не будет, а потому паника не нужна. При этом самолеты с боеприпасами из США прибывают один за другим.

«Это вы себе типа гвозди в крышку гроба привозите и радуетесь при этом!» — добавил TDN.

Николай К. отметил, что население страны уже и так бежит куда подальше. Правительству, судя по всему, выгодно, чтобы государство загибалось даже без всяких войн.

«В Донбасс твари готовятся, чтобы им пусто было. Получат по харе очередной раз», — не выдержала Наталья.

Ранее стало известно, что Резников захотел провести переговоры с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу. Чиновник назвал условие, при выполнении которого встреча могла бы состояться.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пользователи Telegram возмущены новой партией оружия от США на Украине
украина сша оружие
Комментировать