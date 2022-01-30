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Пользователи Facebook раскритиковали Зеленского за призыв ввести санкции против России

Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Зеленского за призыв ввести санкции против России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 30 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения превентивных санкций против России. По его мнению, в случае «вторжения» уже не будет смысла применять ограничения после начала конфликта.

Политик считает, что санкции постфактум не имеют отношения к Украине. Его речь вызвала бурную реакцию в соцсетях.

«Он же недавно говорил, что Запад специально нагнетает. Опять дали новое указание?» — выразила непонимание Людмила Д.

Алексей С. не понял заявления Зеленского. По его мнению, нельзя вводить санкции за то, чего еще нет и не будет.

«Стоп, так десять минут назад он заявил, что эскалации нет и все прекрасно!» — недоумевает R Ro.

Пользователь Тимур считает выражение президента Украины чрезмерно агрессивным. Он просит ввести санкции только за то, что российская армия передвигается по своей стране.

«Может, Россия превентивно газ отключит?» — не без сарказма спросил SkulL.

Комментатор Shteger не удивлен призывом Зеленского. Он уже давно предпочитает наказывать за надуманные преступления.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Зеленский лишь сеет панику и пытается тянуть время. По мнению оппозиционера, власти Украины довели страну до формата колонии третьего мира.

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