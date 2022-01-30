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Более 15 американцев потеряли сознание у бассейна в отеле штата Огайо

  /   Обновлено: 30 января 2022 08:08
Происшествия
Более 15 американцев потеряли сознание у бассейна в отеле штата Огайо
из личного архива  /  Serge Kass

Мэрисвилль, 30 января. Полицейские штата Огайо (США) обнаружили по меньшей мере 16 постояльцев отеля в бессознательном состоянии. Новость об этом сообщила в субботу телекомпания CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

Стражи порядка сообщили, что людей без сознания обнаружили в зоне возле бассейна в гостинице города Мэрисвилль. Медики оперативно госпитализировали 14 постояльцев, еще двоим была оказана медпомощь на месте. По имеющейся информации, среди симптомов у пострадавших были жжение в горле и головокружение. Данных о причинах происшествия еще не озвучивалось.

После происшествия правоохранители эвакуировали всех постояльцев гостиницы. Власти проводят расследование.

Двумя неделями ранее в штате Орегон произошла стрельба на музыкальном концерте. В результате происшествия пострадали пять человек.

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полиция огайо сша мэрисвилль
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