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Пользователи Facebook недоумевают из-за выдвижения Тихановской на Нобелевскую премию мира

Общество
Пользователи Facebook недоумевают из-за выдвижения Тихановской на Нобелевскую премию мира
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Киев, 30 января. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вновь была выдвинута на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил ее советник Франак Вячорка.

Источники сообщают, что оппозиционерка может получить награду за то, что является символом борьбы за свободу. Украинцы в соцсетях обсудили эту новость.

«Каждый год будут выдвигать, а то вообще забудут кто это», — иронизирует Gigione.

Наталья П. считает, что Нобелевская премия мира была испорчена. В скором времени будут стыдиться, если ее тебе вручат. Она будет словно черная метка.

«Горбачеву за развал СССР дали, а ей за что?» — недоумевает Sevavatnik.

Одна из пользователей назвала Тихановскую домохозяйкой, которая вместе со своей командой подстрекателей решила устроить госпереворот в стране. Мирное государство погрузилось в хаос, а ее выдвигают на премию.

«Премия мира за то, что чуть не развязала у себя в стране гражданскую войну. Мир сошел с ума», — написал Nikolay B.

Ранее стало известно, что свежая статистика белорусской прокуратуры выставила на посмешище Светлану Тихановскую и ее западных кураторов, утверждавших о сотнях тысяч приверженцев, ждущих только сигнала, чтобы снова поднять мятеж. На очередной идеологический провал оппозиционерки внимание своих подписчиков обратил известный политолог Армен Гаспарян.

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белоруссия нобелевская премия мира Тихановская
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