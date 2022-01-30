Политолог Гаспарян сомневается в полном разрыве отношений США и России

Москва, 30 января. Москва и Вашингтон, несмотря на напряженность отношений, вряд ли полностью разорвут отношения. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при увеличении антироссийских санкций, включая введение персональных ограничений против властей, Кремль может прекратить любые отношения с Белым домом. Эксперт в интервью для «Украина.ру» выразил сомнение на этот счет.

«Я думаю, что маловероятен (этот сценарий — Прим. ред.), потому что одно дело — это ты выходишь и говоришь: "А я вот сейчас как возьму, как сотру тебя из телефонной книжки, предварительно написав, что я тебя ненавижу, будь ты проклят, и забаню тут же", а совсем другое дело — это реализовывать на практике», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей /

Он напомнил, что раньше США грозились отключить Россию от платежной системы SWIFT. Однако тут возмутилась Европа, которой не все равно, что будет с ценами на газ, нефть, и какие будут экономические потери. После этого Вашингтон не делал столь громких заявлений. Аналогично с антироссийскими санкциями. Ввести их против президента РФ Владимира Путина — это тот же разрыв отношений. Сделать это легко, но восстановить потом будет трудно, а на этот шаг, по мнению эксперта, Вашингтон не пойдет.

Ранее эксперт по энергетике Борис Марцинкевич рассказал, что американские нефтеперерабатывающие заводы работали с топливом, поставляемым из Венесуэлы и Ирана. Из-за американских санкций сотрудничество пришлось прервать, чем воспользовалась Россия.