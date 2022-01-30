Пользователи Telegram разгневаны переделкой киевского бомбоубежища в стрип-клуб

Киев, 30 января. В Киеве на одной из центральных улиц в подвале дома открыли стрип-клуб. По планам в этом помещении должно было находиться бомбоубежище.

Сюжет о заведении появился в новостном выпуске телеканала «СТБ». Киевляне обсудили его через соцсети.

«А что, во время бомбардировок со скуки помирать? Мэр Киева Виталий Кличко все учел», — иронизирует Виктор.

Максим Б. удивляется факту наличия бомбоубежищ в центре Киева, особенно на фоне разговоров о «войне» с Россией. То есть правительство не думает о контратаке и полноценном ответе. Расчет идет на то, что столица Украины сразу попадет под обстрелы.

«В это боомбоубежище будет предварительное бронирование!» — смеется Таисия.

Елена иронично отметила, что если враг нападет, то все защитники будут находиться в этом «бомбоубежище». Пользователь FabRyo назвал сам факт бункера «зрадой», ведь его строили при СССР.

«Кличко позаботился, чтобы не скучно было там сидеть», — подчеркнула Татьяна С.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о готовности взять в руки оружие и пойти с ним против России в случае «войны». Он отметил, что «никто не хочет крови и противостояния».