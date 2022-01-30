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Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за недовольство приглашением в Сочи

Политика
Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за недовольство приглашением в Сочи
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 30 января. Глава МИД России Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Сочи. Однако главе государства эта идея не понравилась, поскольку город вызывает у него ассоциации с отдыхом, а не работой.

Бывший комик подчеркнул, что он настаивает на серьезном диалоге. Сограждане не оценили его речь и выразили свое негодование в соцсетях.

«Там, в Сочи, резиденция Путина, если чучело не в курсе», — написала Inna A.

Пользователь One Moment назвал Зеленского странным. Он сам хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным, настаивал на телефонных звонках. Теперь же ему город Сочи не понравился.

«Парень путает должность президента и ведущего шута на корпоративе», — с сарказмом пишет Андрей.

Комментатор Александр предложил украинскому президенту решить вопросы непосредственно в Донбассе. По его мнению, он постоянно пытается бегать между политиками.

«Ну так пусть в Крым приезжает», — иронизирует DAV.

Ранее американский телеведущий Джимми Фэллон в эфире своего шоу пошутил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. Запись передачи опубликована на Youtube-канале журналиста.

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