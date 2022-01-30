Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 08:16
08:15
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Зеленского за призыв ввести санкции против России
08:13
Общество
Инфекционист Ищенко напомнила о важности использования масок в общественных местах
08:08
Происшествия
Более 15 американцев потеряли сознание у бассейна в отеле штата Огайо
08:07
Общество
Пользователи Facebook недоумевают из-за выдвижения Тихановской на Нобелевскую премию мира
08:00
Технологии
Лидерство Apple в Китае должно стать сигналом для создания российской операционной системы
08:00
Весь мир
Турецкий БПЛА Akıncı получил первый экспортный заказ
07:59
Общество
Новые знакомства для Овнов и финансовые сюрпризы для Стрельцов: гороскоп на 30 января
07:54
Политика
Политолог Гаспарян сомневается в полном разрыве отношений США и России
07:49
Общество
Пользователи Telegram разгневаны переделкой киевского бомбоубежища в стрип-клуб
07:48
Общество
Жителей Петербурга предупредили о метели в ночь на воскресенье
Все новости

Кристен Стюарт рассказала о своих свадебных планах

Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала о своих свадебных планах
wikipedia.org  /  Georges Biard / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 30 января. Голливудская актриса Кристен Стюарт рассказала, что сейчас она погружена в предсвадебные заботы, и у нее большие планы на это событие.

Артистка долгое время встречалась с коллегой по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. Пара должна была пожениться, но эти планы были отменены. Вскоре после этого Кристен рассказала, что является бисексуалкой, и это подтверждалось ее романами с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, актрисой Соко и моделью Стеллой Максвелл. Об этом пишет CinemaBlend.

В ноябре 2021 года Стюарт сообщила о помолвке со сценаристкой Дилан Майер. Девушки встречались на протяжении двух лет. В недавнем интервью актриса рассказала о планировании торжества.

Кристен Стюарт рассказала о своих свадебных планах
instagram.com / @spillzdylz

«Это пугающая вещь, в некотором роде, да. У меня сейчас много дел. Да, я думаю, это произойдет, когда это должно произойти. Но я также не хочу быть помолвленной в течение, скажем, пяти лет. Мы хотим это сделать», — отметила Стюарт.

Ранее стало известно, что сценарий компьютерно-анимационного фильма «Супербратья Марио» держится в строжайшем секрете. Об этом рассказал голливудский актер Чарли Дэй.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Кристен Стюарт рассказала о своих свадебных планах
кино свадьба кристен стюарт
Комментировать