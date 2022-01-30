Кристен Стюарт рассказала о своих свадебных планах

Лос-Анджелес, 30 января. Голливудская актриса Кристен Стюарт рассказала, что сейчас она погружена в предсвадебные заботы, и у нее большие планы на это событие.

Артистка долгое время встречалась с коллегой по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. Пара должна была пожениться, но эти планы были отменены. Вскоре после этого Кристен рассказала, что является бисексуалкой, и это подтверждалось ее романами с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, актрисой Соко и моделью Стеллой Максвелл. Об этом пишет CinemaBlend.

В ноябре 2021 года Стюарт сообщила о помолвке со сценаристкой Дилан Майер. Девушки встречались на протяжении двух лет. В недавнем интервью актриса рассказала о планировании торжества.

instagram.com / @spillzdylz

«Это пугающая вещь, в некотором роде, да. У меня сейчас много дел. Да, я думаю, это произойдет, когда это должно произойти. Но я также не хочу быть помолвленной в течение, скажем, пяти лет. Мы хотим это сделать», — отметила Стюарт.

Ранее стало известно, что сценарий компьютерно-анимационного фильма «Супербратья Марио» держится в строжайшем секрете. Об этом рассказал голливудский актер Чарли Дэй.