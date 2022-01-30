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Молодого человека с пулеметом обнаружили на улице в Южно-Сахалинске

Происшествия
Молодого человека с пулеметом обнаружили на улице в Южно-Сахалинске
wikipedia.org  /  Phanatic / CC BY-SA 2.0

Южно-Сахалинск, 30 января. Молодого человека с пулеметом на плече обнаружили на проспекте Мира на территории Южно-Сахалинска. Инцидент произошел в воскресенье, 30 января.

Сахалинец не спрятал пулемет в чехол или кейс. В результате оружие висело на плече молодого человека. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал «Стоит». По словам специалистов, пулемет сахалинца является, либо репликой иностранного оружия, либо модифицированным ружьем «Вепрь».

Дульный тормоз-компенсатор, который установлен на стволе, не такой, какой применяется в российском оружии. Вероятнее всего, это не отечественный образец. Предмет имеет сходства и с американским образцом, применяемым при конфликте на территории Вьетнама. В случае выяснения личности сахалинца ему грозит штраф.

Житель Калининградской области ранее открыл огонь во дворе жилого здания. Правонарушитель начал стрелять из пистолета-пулемета.

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сахалин оружие пулемет
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