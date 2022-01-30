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Трамп назвал неудачными телефонные переговоры Зеленского и Байдена

Политика
Трамп назвал неудачными телефонные переговоры Зеленского и Байдена
flickr.com  /  The White House

Конро, 30 января. Телефонная беседа президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского оказалась провальной, если хотя бы половина от того, что о ней говорят, будет правдой. Такое заявление сделал экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками.

Накануне бывший американский лидер проводил митинг в американском штате Техас, на котором и высказался о прошедших переговорах между Вашингтоном и Киевом. Местные СМИ сообщали, что оба лидера разошлись в оценках угрозы, которая может возникнуть вокруг украинского государства.

«Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок», — заявил Дональд Трамп.

В ходе последних переговоров между Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским главы государств обсудили дипломатические усилия по деэскалации. По прошествии контактов президент Украины поблагодарил своего американского коллегу за военную поддержку.

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трамп зеленский байден сша и украина
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