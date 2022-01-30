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Польские читатели Wirtualna Polska обрадовались началу вещания российских телеканалов

Общество
Польские читатели Wirtualna Polska обрадовались началу вещания российских телеканалов
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Варшава, 30 января. Кабельное телевидение предложит полякам 11 русскоязычных каналов, в Польшу возвращаются российские сериалы, фильмы, информационные программы и документальное кино, сообщает Wirtualna Polska.

Много десятилетий назад в Польше с удовольствием смотрели программы российского телевидения, тогда как другие заграничные каналы полякам были недоступны, отмечает автор материала Барбара Квятковска. Скоро жители Польши снова смогут смотреть российские каналы.

В предложении компании IPTV появятся каналы семейства «Ченэл Уан Раша» (Первый канал). Этот вещатель зависит от Кремля и контролируется государством, считает Квятковска. В состав пакета войдут информационные, музыкальные, кулинарные, детские и исторические каналы, а также каналы, посвященные кино и путешествиям.

Польские читатели Wirtualna Polska обрадовались началу вещания российских телеканалов
pxhere.com /

Руководительница компании «Пасья ТВ» Барбара Гузьничак считает появление российских каналов шагом «навстречу ожиданиям людей», которые интересуются политической и общественной ситуацией в России и владеют русским языком.

«У нас немало любителей российского кино и мультфильмов, многие на них выросли. Кроме того, российская музыка мелодична, она сильно отличается от американских хитов. Эти каналы — приглашение в мир России», — подчеркнула Гузьничак.

Хитом нового пакета может стать детский канал «Карусель», отмечает Квятковска. «Дом Кино» и «Дом Кино Премиум» порадуют ценителей российского кинематографа. Кроме того, жителям Польши предложат музыкальный канал «Музыка Первого», отмечает обозреватель.

Польские читатели Wirtualna Polska обрадовались началу вещания российских телеканалов
ФБА «Экономика сегодня» . /

Новость о скором начале вещания российских телеканалов обрадовала читателей польского портала. В комментариях пользователи сообщают о желании узнать, «какие там герои за Уралом», и называют происходящее шагом в верном направлении.

«Ну, и прекрасно! Российские мультфильмы имеют гораздо более глубокое интеллектуальное содержание, чем американский хлам», — цитирует пользователя Miki ИноСМИ.

В конце прошлого года жители Польши обрушились на руководство страны за попытки обвинить Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Евросоюза. Поляки призвали руководство страны перестать злить Москву необоснованными претензиями, ведь никаких доказательств причастности России к этой ситуации предъявлено не было.

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