Эксперт Гривач заявил о сложностях возможной своп-сделки у Евросоюза

Москва, 30 января. Евросоюз ищет альтернативу поставкам российского газа на случай обострения ситуации вокруг Украины. ЕС намерен обеспечить себя ресурсами за счет своп-сделок.

Своп-сделки — обмен объемами газа, который предназначен для другого рынка. Об этом рассказал заместитель генерального директора по газовым вопросам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, передает «ПолитРоссия».

«И обычно так и делают, чтобы не гонять газовоз через полсвета», — сказал Гривач.

Ключевым моментом своп-сделок является использование свободного газа. Предполагается, что Евросоюз может заставить, либо поставщика, либо покупателя в Азии отказаться от поставки определенного объема газа. Однако это сложно будет сделать в разгар зимы.

Ранее Евросоюз начал поиски альтернативного источника газа из-за возможных санкций России. Европейская комиссия (ЕК) собирается в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном для обсуждения возможности увелечения поставок газа в страны ЕС.