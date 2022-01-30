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Депутат Рады Волошин процитировал слова Николая II о Первой мировой войне

Политика
Депутат Рады Волошин процитировал слова Николая II о Первой мировой войне
udp.org.ua  /  Партия развития Украины/Партія розвитку України

Киев, 30 января. Депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин вспомнил на фоне ситуации вокруг Украины слова последнего русского императора Николая II.

Волошин процитировал манифест Николая II о вступлении России в Первую мировую войну. Об этом он написал в Facebook.

«Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну», — написал Волошин.

Однако он добавил, что сейчас вряд ли ситуация дойдет до военных действий. По словам дипломата, есть основания полагать, что повторения той трагедии удастся избежать.

Россия неоднократно отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва заявляет, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину. Он сравнил ситуацию с позицией Хорватии и Болгарии, которые заявили, что не будут посылать солдат воевать за Украину. Германия в то же время отказывается поставлять оружие Киеву.

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Николай II война волошин
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