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Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 января. Опасная погода придет в Орловскую, Брянскую, Московскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Крым и Краснодарский край.

В этих регионах ожидаются ветер, метели, сильные осадки и снегопады. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с», — сказал он.

В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля пройдут сильный дождь, мокрый снег, ливневый дождь, град, гроза и ветер до 25 м/с. Также Вильфанд предупредил об опасном уровне подъема рек. Также сильный снег ожидается в Псковской и Ленинградской областях.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам мартовскую температуру в конце января. Средняя температура в конце января — начале февраля в Москве будет достигать около −3 градусов, что климатически близко к мартовским значениям.

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