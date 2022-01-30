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Погодные условия помешали запуску двух ракет-носителей компании SpaceX

Технологии
Погодные условия помешали запуску двух ракет-носителей компании SpaceX
goodfreephotos.com  /  Stuart Rankin

Вашингтон, 30 января. Американской компании SpaceX не удалось запустить свои ракеты-носители Falcon 9 из-за плохих погодных условий в штате Флорида. Мероприятия были перенесены, сообщили в компании.

В планах SpaceX был вывод на орбиту итальянского спутника наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди. Этот запуск перенесен на сутки. Отправка микроспутников Starlink с мыса Канаверал состоится и вовсе не ранее понедельника.

Обе площадки располагаются по соседству. На момент запуска там преобладала облачная погода с резкими порывами ветра. По прогнозам синоптиков, 30 января условия должны улучшиться.

Запуск итальянского спутника переносится уже во второй раз. По имеющейся информации, аппарат должен стать частью группировки уже выведенных на орбиту аналогичных устройств.

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