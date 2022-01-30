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Трамп назвал «фиглярством высшей пробы» последствия правления Байдена

Политика
Трамп назвал «фиглярством высшей пробы» последствия правления Байдена
facebook.com  /  Joe Biden / Donald J. Trump

Конро, 30 января. Бывший президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена и его команду, назвав последствия их деятельности «фиглярством высшей пробы». Свое заявление он сделал на выступлении перед сторонниками в штате Техас.

Экс-глава государства подчеркнул, что в Соединенных Штатах стремительно растет число убийств, а в страну миллионами проникают нелегальные мигранты. По его словам, в США сейчас растет уровень инфляции - «ничего нельзя купить, полки пустые».

«То, что Байден, и (спикер Палаты представителей Нэнси. — Прим. ред.) Пелоси, и (лидер демократического большинства в Сенате Чак. — Прим. ред.) Шумер сделали с этой страной - это фиглярство высшей пробы. Инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются... Вы можете в это поверить?» — возмутился Дональд Трамп.

Бывший президент США уверен, что его страна под управлением Демократической партии «катится в ад». По словам Трампа, сейчас главной целью его сторонников является получение контроля над Палатой представителей.

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