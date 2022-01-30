Кинолог Голубев объяснил важность экологичного содержания собаки

Москва, 30 января. Ответственные собаководы могут внести свой вклад в сохранение экологии. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Ответственный подход к содержанию собаки очень важен, так как позволит сохранить планету для будущих поколений. Об этом Голубев рассказал РИА Новости.

«Для этого достаточно начать с малого: например, отказаться от пластиковых пакетов для отходов, которые многие используют на улице, или покупать корм в больших упаковках — это не только сократит количество используемой упаковки, но и сэкономит бюджет, поскольку обычно такой корм стоит дешевле», — сказал кинолог.

Вместо пластика лучше использовать пакеты из переработанных материалов. В качестве пакетов для экскрементов собаки Голубев порекомендовал использовать упаковки из-под мороженого, кофе или снеков.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский перечислил способы защиты от стаи бродячих собак. Он посоветовал поднять какой-нибудь предмет как можно выше. Большой непривычный силуэт может насторожить животных, и они решат уйти. Если собаки все же обратили внимание на человека, тому стоит продолжить движение и не пытаться их отогнать.