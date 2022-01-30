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Программы обучения по работе с девиантными подростками запустят в России

Общество
Программы обучения по работе с девиантными подростками запустят в России
pixabay.com  /  zibik

Москва, 30 января. Специалистов необходимо подготовить к профессиональной работе с трудными подростками, отличающимися девиантным поведением, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Договоренность о запуске программ обучения уже есть с министерством просвещения, заявила омбудсмен. Такой подход позволит избежать тяжелых последствий, объяснили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Специалистам требуется дополнительная профессиональная подготовка как по профилактике отклоняющегося поведения, так и по оказанию своевременной психолого-педагогической помощи», — приводит пресс-служба слова Львовой-Беловой.

Эта тема поднималась во время поездок в регионы и на прошедшем на днях Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах. Все эксперты сходятся во мнении, что педагогам нужны соответствующие программы для более эффективной работы.

Ранее Львова-Белова рассказала о формировании в стране сети центров по работе с подростками «группы риска». Речь о создании такого центра поднималась еще в ноябре прошлого года, когда омбудсмен заявила, что решать эту тонкую проблему нужно на законодательном уровне.

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