Трамп заявил о «блокировке» строительства «Северного потока — 2»

Вашингтон, 30 января. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы смог заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Трамп считает, что именно ему удалось разрушить сделку с газопроводом. Американский лидер Джо Байден в свою очередь не стал расширять введенные ранее санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

«При мне они (Россия. — Прим. ФАН) бы даже не мечтали об этом, не осмелились бы это сделать. Но у нас были хорошие отношения. И при этом именно я разрушил сделку с газопроводом. Он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ФАН) не был рад этому», — сказал экс-глава США.

Ранее Трамп осудил Байдена за «отсутствие лидерства» в политике США. По словам экс-президента США, при руководстве Байдена страна стремительно направляется «в тартарары», а американцы замечают «отсутствие лидерства».