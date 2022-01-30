Трамп предупредил о риске третьей мировой войны из-за некомпетентности Байдена

Вашингтон, 30 января. Некомпетентная политика президента США Джо Байдена создает риск третьей мировой войны, заявил на выступлении перед сторонниками в городе Конро (штат Техас) бывший глава государства Дональд Трамп.

По его словам, в период президентства Байдена Северная Корея увеличила до рекордных значений количество запусков ракет. Экс-президент также отметил слабое управление выводом войск США из Афганистана.

«Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск третьей мировой войны», — подчеркнул Трамп.

Республиканец посоветовал Байдену обратить внимание на нелегальных иммигрантов на границе США с Мексикой и направлять войска в первую очередь туда, а не в Европу.

Ранее Трамп заявил, что его администрация обошла бы все трудности во внешней политике, которые пытается разрешить. По его словам, при руководстве Байдена президента стремительно направляются «в тартарары».