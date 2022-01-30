Политолог Корнейчук объяснил необходимость покупки российского газа Украиной

Москва, 30 января. Киев будет вынужден начать прямые поставки российского газа посла запуска газопровода «Северный поток — 2».

Украина столкнулась с небывалым дефицитом газа, а в следующий отопительный сезон стране негде будет закупать голубое топливо. Из-за этого власти Украины будут вынуждены пойти на «величайшее предательство». Об этом сообщил политолог Дмитрий Корнейчук телеканалу «NewsOne».

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток — 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом"», — заявил Корнейчук.

Он добавил, что украинское руководство искусственно создало энергетический кризис, чтобы гражданам можно было объяснить необходимость закупки газа из России. По мнению политолога, Киев целенаправленно поднял тарифы на газ в стране и «поставил бизнес на колени».

Ранее «Газпром» остановил поставки газа в Польшу через Украину. Компания «Газпром» не поставляет голубое топливо в Польшу через территорию Украины уже неделю. Это подтверждается сведениями «Оператора ГТС Украины».