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Политолог Корнейчук объяснил необходимость покупки российского газа Украиной

Экономика
Политолог Корнейчук объяснил необходимость покупки российского газа Украиной
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 января. Киев будет вынужден начать прямые поставки российского газа посла запуска газопровода «Северный поток — 2».

Украина столкнулась с небывалым дефицитом газа, а в следующий отопительный сезон стране негде будет закупать голубое топливо. Из-за этого власти Украины будут вынуждены пойти на «величайшее предательство». Об этом сообщил политолог Дмитрий Корнейчук телеканалу «NewsOne».

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток — 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом"», — заявил Корнейчук.

Он добавил, что украинское руководство искусственно создало энергетический кризис, чтобы гражданам можно было объяснить необходимость закупки газа из России. По мнению политолога, Киев целенаправленно поднял тарифы на газ в стране и «поставил бизнес на колени».

Ранее «Газпром» остановил поставки газа в Польшу через Украину. Компания «Газпром» не поставляет голубое топливо в Польшу через территорию Украины уже неделю. Это подтверждается сведениями «Оператора ГТС Украины».

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