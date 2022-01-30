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Политика
Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию на фоне протестов
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Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию на фоне протестов

  /   Обновлено: 30 января 2022 05:44
Политика
Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию на фоне протестов
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Оттава, 30 января. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей сменил место резиденции. Об этом сообщил канадский телеканал CBC News.

Это произошло на фоне протестов из-за коронавирусных ограничений. Решение сменить резиденцию было принято Трюдо из соображений безопасности.

«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», — передает телеканал.

Ранее стало известно, что дальнобойщики решили провести акцию протеста из-за решения правительства Канады об обязательной вакцинации водителей, въезжающих не территорию страны.

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Джастин Трюдо вакцинация антиваксеры протесты в канаде
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