Премьер Канады Трюдо сменил резиденцию на фоне протестов

Оттава, 30 января. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей сменил место резиденции. Об этом сообщил канадский телеканал CBC News.

Это произошло на фоне протестов из-за коронавирусных ограничений. Решение сменить резиденцию было принято Трюдо из соображений безопасности.

«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», — передает телеканал.

Ранее стало известно, что дальнобойщики решили провести акцию протеста из-за решения правительства Канады об обязательной вакцинации водителей, въезжающих не территорию страны.