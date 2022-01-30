Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 05:13
05:01
Общество
Антон Перезимник: традиции и поверья на 30 января
04:46
Общество
Мэр Романов рассказал о проекте детского дома в Ноябрьске
04:44
Армия
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
04:33
Общество
Экономист Зубец призвал не сравнивать СССР и современную Россию
04:04
Политика
Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией
04:00
Политика
Востоковед Долгов рассказал о причинах конфликта на киргизско-таджикской границе
03:58
Политика
Пушков раскритиковал объявивших корову трансгендером польских активистов
03:35
Общество
Юрист Миронов рассказал о «зимних» штрафах для водителей
03:08
Экономика
Январские поставки СПГ побили рекорды с 2011 года
03:06
Политика
Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину
Все новости

Мэр Романов рассказал о проекте детского дома в Ноябрьске

Общество
Мэр Романов рассказал о проекте детского дома в Ноябрьске
pixabay.com  /  Convegni_Ancisa

Ноябрьск, 30 января. В архитектурном проекте детского дома в Ноябрьске «неповторимый ямальский стиль» будет перекликаться с природно-этнографическим комплексом «НУМ», заявил мэр города Алексей Романов.

Градоначальник встретился с основателем архитектурного бюро «ГОРА» Станиславом Горшуновым. В ходе общения «было много интересных идей и предложений», отметил Романов.

Мэр поделился с горожанами и планами по преображению городских социальных объектов. Романов напомнил, что в Ноябрьске есть уникальные здания и можно увидеть «много интересных архитектурных решений». Мнение Горшунова было интересно услышать, отметил градоначальник.

«С ним мы работали по архитектурному проекту детского дома. Возведение этого объекта в плане. Неповторимый ямальский стиль здания будет перекликаться с природно-этнографическим комплексом "НУМ", который мы построим в этом году. Напомню, это третий этап реконструкции Ноябрьск-парка», — цитирует Романова «Север-Пресс».

В конце прошлого года мэр Ноябрьска заявил, что в городе в ближайшие годы построят несколько новостроек, детский сад и современную школу. Работы по возведению жилого комплекса «Изумруд» продолжит новый подрядчик, а строительство детского сада «Лучик» планируется закончить к концу года, отметил Романов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мэр Романов рассказал о проекте детского дома в Ноябрьске
янао ноябрьск романов
Комментировать