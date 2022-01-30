Мэр Романов рассказал о проекте детского дома в Ноябрьске

Ноябрьск, 30 января. В архитектурном проекте детского дома в Ноябрьске «неповторимый ямальский стиль» будет перекликаться с природно-этнографическим комплексом «НУМ», заявил мэр города Алексей Романов.

Градоначальник встретился с основателем архитектурного бюро «ГОРА» Станиславом Горшуновым. В ходе общения «было много интересных идей и предложений», отметил Романов.

Мэр поделился с горожанами и планами по преображению городских социальных объектов. Романов напомнил, что в Ноябрьске есть уникальные здания и можно увидеть «много интересных архитектурных решений». Мнение Горшунова было интересно услышать, отметил градоначальник.

«С ним мы работали по архитектурному проекту детского дома. Возведение этого объекта в плане. Неповторимый ямальский стиль здания будет перекликаться с природно-этнографическим комплексом "НУМ", который мы построим в этом году. Напомню, это третий этап реконструкции Ноябрьск-парка», — цитирует Романова «Север-Пресс».

В конце прошлого года мэр Ноябрьска заявил, что в городе в ближайшие годы построят несколько новостроек, детский сад и современную школу. Работы по возведению жилого комплекса «Изумруд» продолжит новый подрядчик, а строительство детского сада «Лучик» планируется закончить к концу года, отметил Романов.