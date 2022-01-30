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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Армия
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
ФБА «Экономика сегодня»

Пхеньян, 30 января. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информацию об этом передает издание Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

По имеющейся информации, аппарат запустили из района северокорейской провинции Чагандо. Сведения о дальности полета и максимальной скорости ракеты пока уточняются специалистами. Информацию об этом также подтвердила береговая охрана Японии.

«Согласно нашим прогнозам, была запущена одна баллистическая ракета, она упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море», — сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Правительство страны также выразило КНДР протест в связи с запуском. Руководство отметило, что запуски северокорейских ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи в этом году. В последний раз она совершила пуск двух крылатых ракет с территории своего государства в направлении Японского моря 25 января.

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