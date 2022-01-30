Экономист Зубец призвал не сравнивать СССР и современную Россию

Москва, 30 января. Любое сравнение условий жизни в современной России и СССР «хромает» из-за обилия накопившихся различий, предупредил экономист Алексей Зубец.

Эксперт считает неправильным «лобовое» сопоставление СССР и современной России. Это разные государства, с различными условиями производства и распределения благ, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Люди в этих государствах и жили, и думали по-разному. По этой причине любое сравнение СССР и РФ хромает. Но если все-таки сравнивать, то лучше всего подойдут субъективные показатели, вроде удовлетворенности жизнью», — отметил Зубец.

Современные россияне удовлетворены условиями жизни гораздо больше, чем граждане СССР, считает экономист. Эксперт отметил, что в 80-е годы прошлого века было «тотальное разочарование в том, как мы живем», тогда как сегодня более 70% россиян довольны своей жизнью полностью или в основном.

По объему потребления материальных благ россиянин в наши дни превосходит жителя СССР в два-три раза, добавил экономист. Специалист напомнил, что существуют категории услуг и товаров, сопоставление по которым невозможно. Например, различных электронных устройств, интернета и сотовой связи в прошлом не было.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни россиян вырос в три раза и на данный момент на 20% выше, чем был во времена Советского Союза. Вернуть показатели, которые наблюдались перед распадом СССР, удалось в 2004 году.