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Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией

Политика
Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией
wikimedia.org  /  Flickr/CC BY 2.0

Таллин, 30 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией.

Джонсон заявил, что он хочет наладить торговые отношения с Россией. Об этом политик заявил в беседе с эстонским порталом ERR.

«Мы хотим иметь лучшие коммерческие отношения, мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы [c РФ]», — сказал премьер-министр Великобритании.

В то же время Джонсон хочет усилить войска на границе с РФ. Он поручил главам МИД и минобороны Британии ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы «улучшить отношения» и «способствовать деэскалации». Политик надеется на следующей неделе переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон позвонит Владимиру Путину перед поездкой в Европу. На следующей неделе политик отправится в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины.

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