Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 05:13
05:01
Общество
Антон Перезимник: традиции и поверья на 30 января
04:46
Общество
Мэр Романов рассказал о проекте детского дома в Ноябрьске
04:44
Армия
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
04:33
Общество
Экономист Зубец призвал не сравнивать СССР и современную Россию
04:04
Политика
Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией
04:00
Политика
Востоковед Долгов рассказал о причинах конфликта на киргизско-таджикской границе
03:58
Политика
Пушков раскритиковал объявивших корову трансгендером польских активистов
03:35
Общество
Юрист Миронов рассказал о «зимних» штрафах для водителей
03:08
Экономика
Январские поставки СПГ побили рекорды с 2011 года
03:06
Политика
Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину
Все новости

Пушков раскритиковал объявивших корову трансгендером польских активистов

  /   Обновлено: 30 января 2022 03:58
Политика
Пушков раскритиковал объявивших корову трансгендером польских активистов
flickr.com  /  Совет Федерации

Варшава, 30 января. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «безумным» инициативу польских ЛГБТ-активистов объявить бесплодную корову по кличке Помадка в фермерстве в Мазурах трансгендером.

Недавно фермер собрался отправить на бойню парнокопытное, которое не может принести потомства. Однако судьбой животного озаботились неравнодушные представители ЛГБТ-сообщества, которые призвали не лишать корову жизни за то, что она отличается от собратьев.

«Этот безумный, безумный, безумный мир: польские активисты ЛГБТ объявили корову трансгендером. Мол, она корова, ощущающая себя быком! И ведь точно знают, кем она себя ощущает», — констатировал Пушков в своем Telegram-канале.

В итоге Помадку продали почти за 100 тыс. рублей. На жизнь корове скинулись аж 150 человек, собрав почти 6 тысяч злотых.

Ранее Пушков прокомментировал также реальность Соединенных Штатов при текущем президенте. США при президенте Джо Байдене никогда не смогут вернуть статус «правового прозрачного демократического» государства, заявил политик.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пушков раскритиковал объявивших корову трансгендером польских активистов
Алексей Пушков корова помадка
Комментировать