Варшава, 30 января. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «безумным» инициативу польских ЛГБТ-активистов объявить бесплодную корову по кличке Помадка в фермерстве в Мазурах трансгендером.

Недавно фермер собрался отправить на бойню парнокопытное, которое не может принести потомства. Однако судьбой животного озаботились неравнодушные представители ЛГБТ-сообщества, которые призвали не лишать корову жизни за то, что она отличается от собратьев.

«Этот безумный, безумный, безумный мир: польские активисты ЛГБТ объявили корову трансгендером. Мол, она корова, ощущающая себя быком! И ведь точно знают, кем она себя ощущает», — констатировал Пушков в своем Telegram-канале.

В итоге Помадку продали почти за 100 тыс. рублей. На жизнь корове скинулись аж 150 человек, собрав почти 6 тысяч злотых.

Ранее Пушков прокомментировал также реальность Соединенных Штатов при текущем президенте. США при президенте Джо Байдене никогда не смогут вернуть статус «правового прозрачного демократического» государства, заявил политик.