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Юрист Миронов рассказал о «зимних» штрафах для водителей

Общество
Юрист Миронов рассказал о «зимних» штрафах для водителей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 30 января. Зимой для автовладельцев повышается риск «сезонных» штрафов, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Прежде всего, речь идет о государственных регистрационных знаках, которые оказываются в снегу в условиях зимней эксплуатации и «не читаются».

«Зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует ч. 1 ст. 12.2 Кодекса РФ об административных нарушениях. Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — сообщил агентству «Прайм» юрист.

Если номерной знак залеплен снегом намеренно и это препятствует его прочтению, водителю грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав, уточнил Миронов.

Прогревание автомобиля в жилой зоне более пяти минут наказывается штрафом в 1,5 тыс. рублей. В Москве и Петербурге нарушителя ждет штраф в три тысячи рублей. Потенциально влекут ответственность такие нарушения, как неисправность системы обогрева лобового стекла, одновременное использование шин с шипами и без них, снег, наледь и грязь на внешних световых приборах, отметил Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить основания для выписывания штрафов нарушителям ПДД. Начиная с 1 июня, нарушивших правила дорожного движения водителей сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать, используя для этого материалы мобильного приложения.

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